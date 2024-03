W czerwcu 1992 r. królowa świętowała 40-lecie na brytyjskim tronie. W przemówieniu, które wygłosiła z tej okazji, wspomniała o “annus horribilis” - strasznym roku. Na rodzinę królewską spadła wtedy seria ciosów.

Straszny rok 1992

W 1992 r. wyszło na jaw, że małżeństwo książęcej pary Karola i Diany jest fikcją. Rozwodziła się wtedy córka królowej, księżniczka Anna, posypało się też małżeństwo drugiego syna Elżbiety II - Andrzeja. Wzamku Windsorów wybuchł wielki pożar, który błyskawicznie rozprzestrzenił się na ponad 100 pomieszczeń.

Rak księżnej Kate i króla Karola III

Ostatnie miesiące też były ekstremalnie trudne dla królewskiej rodziny. Raka zdiagnozowano u króla Karola III. Stało się to pół roku po tym, jak został koronowany. Księżna Kate trafiła w styczniu do szpitala i - jak się teraz okazuje - także i u niej wykryto raka. W obu przypadkach nie podano, o jaki rodzaj nowotworu chodzi.

Długa nieobecność księżnej Kate wywołała falę spekulacji w mediach społecznościowych i teorii spiskowych. Aby je przeciąć, niespełna dwa tygodnie temu, z okazji Dnia Matki, Pałac Kensington opublikował jej zdjęcie wraz z trójką dzieci, ale wywołało to efekt odwrotny do zamierzonego, bo okazało się, że zdjęcie zostało edytowane, do czego później sama Kate się przyznała.

Problemy innych członków rodziny królewskiej

Z chorobą nowotworową zmaga się też Sarah Ferguson, była żona księcia Andrzeja; walczy z czerniakiem. O tym, że ma nowotwór skóry, dowiedziała się zaledwie kilka miesięcy po mastektomii i operacji rekonstrukcji piersi.

Książę Andrzej jest z kolei w centrum dochodzenia w sprawie związanej ze stręczycielstwem. Został oskarżony też o napaść seksualną na nieletnią. Pozbawiono go tytułów królewskich oraz wojskowych i wyrzucono z pałacu Buckingham.

Jakby tego było mało, mieszkający w USA książę Harry i jego żona, Meghan Markle, raz na jakiś czas opowiadają, jak źle bywali traktowani na brytyjskim dworze królewskim.