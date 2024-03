Ciasta i ciastka z cukierni Magdy Gessler cieszą się dużą popularnością mimo wysokich cen. Restauratorka podkreśla, że zależy jej na najlepszej jakości i nie ma zamiaru z tego rezygnować. W 2024 roku cena pączków w cukierni Słodki Słony wynosiła 22 zł; w ubiegłym roku było to 18 zł. W restauracji U Fukiera, także należącej do Magdy Gessler, kosztują one 17 zł za sztukę.

Jakie pączki lubi Magda Gessler? Wybiera te z nadzieniem z róży? Czy może z karmelem? W wywiadzie dla Plotek.pl gwiazda "Kuchennych rewolucji" powiedziała, jakie pączki lubi najbardziej. Odniosła się także do cen.

Magda Gessler porównała swoje pączki do luksusowej limuzyny

Magda Gessler powiedziała, że woli pączka z różą, a później zapowiedziała podniesienie ich cen. - Pączek z różą, tradycyjny, najdroższy na świecie, 22 złote, będzie 23 w przyszłym roku - powiedziała restauratorka. Dała też do zrozumienia, że nie rozumie osób narzekających na ceny jej słodkości.

Nie trzeba kupować rolls-royce'a. Jest, kupujesz, albo nie kupujesz. Żaden obowiązek. Jak chcesz należeć do pewnego standardu, to idziesz i kupujesz. Nikt nikogo tutaj nie zmusza, to nie jest obowiązek, że podpisujemy listę wyborczą. Przepraszam bardzo, ale czy ja komuś każę kupować moje pączki? To oni stoją w kolejce trzy godziny. Widocznie zapracowali, chcą mieć satysfakcję, są ludźmi sukcesu albo są ludźmi apetytu i wolą jednego pączka dobrego - stwierdziła stanowczo.