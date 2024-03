Bruce Willis ponad dwa lata temu wycofał się z życia publicznego i zawodowego. Aktor cierpi na nieuleczalną formę demencji - otępienie czołowo-skroniowe. Schorzenie objawia się m.in. postępującymi zaburzeniami mowy oraz zachowania.

Apel żony Bruce'a Willisa

Bruce Willis od 16 lat tworzy szczęśliwy związek z Emmą Heming i to właśnie ukochana aktora co jakiś czas przekazuje mediom nowe wieści na temat jego stanu zdrowia. Na początku marca wydała oświadczenie, które miało uspokoić fanów. Zaapelowała też, by nie straszyć ludzi, którzy chorują i ich rodzin. "Proszę, rozważcie zmianę tej negatywnej narracji" - napisała Emma Heming.

"Wiem, że wygląda, iż mam świetne życie. Ale szczerze muszę przyznać, że każdego dnia podejmuję walkę, by żyć najlepiej jak umiem. Robię to dla siebie, dla dwójki moich dzieci i oczywiście dla Bruce'a" - tak brzmiał wpis modelki z sierpnia ub.r. Zaapelowała, by dbać o siebie. Podkreśliła, że powinny to robić, mimo ogromnego zmęczenia, osoby opiekujące się chorymi.

Urodzinowe życzenia od Demi Moore

Żywy kontakt z Bruce'em Willisem utrzymuje jego była żona, Demi Moore. Mają trzy dorosłe już córki - Rumer, Scout i Tallulah. Pochodząca z Malty Emma Heming Willis poślubiła Bruce’a Willisa w 2009 roku. Para ma dwie córki: 11-letnią Mabel i 9-letnią Evelyn.

Demi Moore złożyła byłemu mężowi wizytę z okazji jego 69. urodzin. Na jej profilu pojawiły się dwa nowe zdjęcia. Na jednym z nich trzyma chorego aktora za rękę. "Wszystkiego najlepszego Will. Kochamy cię i jesteśmy za ciebie bardzo wdzięczni" - napisała krótko pod postem.