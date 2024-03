Fotograf i poeta Mateusz Żaboklicki 12 marca 2024 roku dołączył do pięciu uczestników programu, którzy zdołali udzielić poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania - w tym finałowe, warte milion.

Musiał odpowiedzieć, jakich zwierząt nie zaliczamy do tetrapodów, czyli czworonogów. Do wyboru były: gady, płazy, ptaki i owady. Poprawną odpowiedzią, którą podał pan Mateusz, była odpowiedź: owady.

Kim był pierwszy zwycięzca?

Pierwszym zwycięzcą głównej nagrody w "Milionerach" był doktorant Krzysztof Wójcik - wygrał w 2010 r. Odpowiedział na pytanie: "Z gry na jakim instrumencie słynie Czesław Mozil?" Poprawna odpowiedź to "akordeon".

W 2022 roku Krzysztof Wójcik udzielił wywiadu Plotkowi, w którym opowiedział, że wiedzie spokojne życie wraz z rodziną. Nagrodę przeznaczył między innymi na wkład własny do mieszkania, ale i podróże oraz pomoc najbliższym.

Nauczycielka wygrywa milion

Emerytowana nauczycielka polskiego Maria Romanek sięgnęła po milion w 2018 r. Musiała odpowiedzieć na pytanie matematyczne: "Ile to jest 1111 razy 1111, jeśli 1 razy 1 to 1, a 11 razy 11 to 121?" Poprawna odpowiedź to 1 234 321

Maria Romanek pieniądze podzieliła między osoby potrzebujące oraz bliskich, a sobie zostawiła zaledwie 10 proc. na remont kuchni i wycieczkę do Gruzji.

Pytanie za milion z dziedziny religii

Filolożka klasyczna Katarzyna Kant-Wysocka zdobyła milion złotych w 2019 r. Musiała wykazać się wiedzą z zakresu religii. Pytanie brzmiało: "Różańcową tajemnicą chwalebną nie jest..". Pani Katarzyna wybrała odpowiedź: śmierć Jezusa na krzyżu i wygrała.

Po wygranej Katarzyna Wysocka-Kant rzuciła pracę w marketingu internetowym i kupiła mieszkanie. Później przez chwilę prowadziła własny salon groomerski i wspierała kobiety, które nie wierzyły w siebie. Jak przyznała w rozmowie z Plejadą, po latach jej kariera zatoczyła koło i wróciła do dawnej branży.

Kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie?

Muzykolog Jacek Iwaszko został zwycięzcą w roku 2021. Jego pytanie za milion brzmiało: "Kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie?", a poprawną odpowiedzią była data: 1 stycznia 1001 r.

Jak wynika z informacji z 2022 roku, zawodowo Jacek Iwaszko zajmuje się pracą w bibliotece Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie. Jego ogromną pasją jest muzyka.

Kto napisał "Modlitwę dziewicy"?

W 2022 r. milionerem został księgowy Tomasz Orzechowski. Pytanie brzmiało: Kto w połowie XIX wieku skomponował "Modlitwę dziewicy", utwór grany w Europie, w Stanach Zjednoczonych, ale najbardziej i do dziś popularny w Japonii? Poprawna odpowiedź to: Tekla Bądarzewska z Mławy.

Do tego grona milionerów 12 marca dołączył Mateusz Żaboklicki. Jest on tłumaczem języków klasycznych oraz dramatopisarzem. Na koncie ma osiągnięcia, takie jak np. Nagroda im. Kazimiery Iłłakowiczówny, Nagroda Specjalną i Nagrodę Publiczności w XXV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jacka Bierezina.