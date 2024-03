W niedzielny wieczór 3 marca wystartowała nowa edycja "Tańca z gwiazdami". Fani programu musieli na niego trochę poczekać, przerwa trwała półtora roku. W programie o Kryształową Kulę walczy 12 par, a ich występy oceniają Iwona Pavlović oraz Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk i Tomasz Wygoda. Ze starego składu sędziowskiego została Iwona Pavlović, pozostała trójka debiutuje w nowej roli. O posadę jurorki w "Tańcu z gwiazdami" walczyła Agnieszka Kaczorowska-Pela. W wielu wywiadach podkreślała, że bardzo jej na tym zależy. Była zwyciężczyni "Tańca z gwiazdami" mocno przeżyła brak angażu do programu, o czym otwarcie mówiła na Instagramie. Teraz ponownie podjęła ten temat i dała do zrozumienia, że zatrudnienie Tomasza Wygody to nie była najlepsza decyzja.

Agnieszka Kaczorowska krytykuje wybór Tomasza Wygody

"Może jestem za bardzo zawodowa i profesjonalna we wszystkim, co robię, natomiast jest to człowiek z zupełnie innego świata tańca i prawdopodobnie będzie skupiał się na walorach artystycznych, emocjonalnej części występów itd. Jest to człowiek wywodzący się z innego stylu tańca. Wszyscy tancerze, żeby dowiedzieć się, kim jest, musieli go wygooglać, czyli dla tancerzy towarzyskich nie jest autorytetem. Tak jak ja jestem nikim w świecie hip-hopu i nigdy nie podjęłabym się oceniania hip-hopowego konkursu, bo nie jestem w tym specjalistą. Może pan Tomasz ma jakieś tam doświadczenie, może zna to wszystko, ale dla mnie jest to trochę jak sędzia piłki nożnej sędziujący siatkówkę, bo też jest na boisku i też jest piłka. Warto dodać, że nie znam człowieka i może się okazać, że będzie fenomenalnym jurorem, bo będzie ciepłu, empatyczny. Może to ma wnieść do tego jury?" — powiedziała Agnieszka Kaczorowska w wywiadzie dla Plotek.pl. Jej odpowiedź odbiła się szerokim echem w sieci.

Tomasz Wygoda odpowiada Agnieszce Kaczorowskiej

Tomasz Wygoda w rozmowie z reporterem Pomponika odniósł się do gorzkich słów Agnieszki Kaczorowskiej-Peli. "Nie znam pani Kaczorowskiej, ale zrobię jej satysfakcję i powiem, że to po części jest prawda"- stwierdził tancerz.

"Pracowałem w teatrze i operze, i tam ludzie mnie znają. Jestem z tamtego świata po to, żeby tutaj wnieść tamte jakości. Z tańca towarzyskiego są już dwie osoby, myślę, że już nie chcieli trzeciej czy czwartej, dlatego dobrali jury tak, jak dobrali" — dodał. Wyjaśnił też, że jako juror chciałby się skupić na tym, żeby być pomocnym dla uczestników.

Rafał Maserak twierdzi, że Agnieszka Kaczorowska "trochę odleciała"

Słowa Agnieszki Kaczorowskiej-Peli skomentował też Rafał Maserak, który występuje w "Tańcu z gwiazdami" od pierwszej edycji z 2005 r., a teraz po raz pierwszy zasiądzie w jury programu.

"Wydaje mi się, że to jest taka jakaś jej zazdrość. Miała możliwość być na castingu na jurora, no niestety jej się nie udało. I teraz po prostu swoje żale wylewa w internecie. (...) [Tomasz Wygoda] nie jest ze świata tańca towarzyskiego, tylko ze świata bardziej teatralnego. Ona nie musi go znać. Może gdzieś Agnieszka nie wgłębiała się w wyższą kulturę?" — stwierdził Rafał Maserak.

Agnieszka Kaczorowska natychmiast odpowiedziała Maserakowi. "Odleciałam" - napisała na Instagramie. "I zamierzam w swoim życiu latać bardzo wysoko…" - dodała.