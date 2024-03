Maryla Rodowicz to jedna najpopularniejszych polskich artystek. Piosenkarka jest już na muzycznej scenie ponad 60 lat i nie zamierza z niej schodzić. Gwiazda ma 78 lat i zachwyca formą. Pokazuje, że wiek to tylko liczba. Niedawno była też trenerką w "The Voice Senior". Ostatnio wszyscy zwracają uwagę na przepiękny uśmiech Maryli Rodowicz.

Reklama

Ile kosztuje uśmiech Maryli Rodowicz?

Marylę Rodowicz zdecydowanie stać na zabiegi najwyższej jakości. Jakiś czas temu "Super Express" podzielił się informacjami na temat zabiegów dentystycznych, którym poddaje się artystka. Gwiazda polskiej sceny muzycznej zainwestowała np. w pełnoceramiczne licówki. Cena tego typu licówek zaczyna się od kilku tysięcy złotych, a kończy na kilkunastu. Efekt? Olśniewające.

Reklama

Niska emerytura Maryli Rodowicz?

Maryla Rodowicz wielokrotnie podkreślała, że gdyby nie koncerty i telewizyjne programy trudno byłoby jej się utrzymać z emerytury, która przed waloryzacją wynosiła 1600 złotych. Piosenkarka nie może też liczyć na żadne tantiemy z ZAIKSU, ponieważ nie jest autorką swoich hitów. Czas pandemii uświadomił Maryli, że nie znajduje się w najlepszej sytuacji. - Nie mam tantiem. Tyle zarobię, ile sobie wyśpiewam gardłem. Wcześniej nie narzekałam, bo kalendarz pękał w szwach, więc miałam regularny przypływ gotówki. Trzeba zaciskać pasa jak nigdy. Przez ten kryzys powoli uczę się doceniać wartość pieniądza. Bywa, że jestem pod kreską - mówiła wtedy w rozmowie z "Super Expressem". Według Pudelka Maryla Rodowicz na tegorocznym "Sylwestrze z Dwójką" zarobiła 100 tys. złotych. Nic więc dziwnego, że gwiazda nie zamierza schodzić ze sceny.