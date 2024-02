Maryla Rodowicz wciąż jest niezwykle aktywna zawodowo. Koncertuje, jest także jurorką w programie "The Voice Senior". Gwiazda nie myśli jednak o emeryturze, bo na razie przerastają ją codzienne problemy finansowe.

Reklama

Maryla Rodowicz "od lat nie była na wakacjach, nie robiła zakupów"

Królowa polskiej sceny otrzymuje z ZUS-u świadczenie w wysokości zaledwie 1600 zł. Jak z kolei informuje Plejada, Rodowicz nie może też liczyć na pieniądze z tantiem, ponieważ nie jest autorką słów, ani muzyki do swoich największych hitów. W najnowszym wywiadzie gwiazda nawiązała do swojej trudnej sytuacji finansowej.

"[…] Ja od ładnych paru lat nie robiłam żadnych zakupów, ponieważ myślę głównie o rachunkach. Nie kupowałam ciuchów" – wyznała ostatnio gwiazda w rozmowie z serwisem Pomponik.

Reklama

Z drugiej strony przyznała, że ma ich już chyba a za dużo. "Chociaż, bez sensu. Przecież ja mam mnóstwo ciuchów, moja córka je sprzedaje, bo wylewa się z szafy. A ile ja mam torebek, butów…" - wyliczała.

Po chwili zastanowienia Rodowicz odpowiedziała na pytanie, co zatem zrobiłaby z wygraną na loterii.

"Może bym wzięła dzieci i pojechała na Malediwy. To jest bardzo drogi kierunek. Wynajęcie domu to jest dziennie fura pieniędzy, plus kolacyjki z widokiem na morze, stolik, który stoi na plaży... Chciałabym na takie wypasione wakacje pojechać. Nie byłam na wakacjach, ojej, ładnych parę lat" – podsumowała Maryla Rodowicz.