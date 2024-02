Były mąż Katarzyny Cichopek już wkrótce powróci na parkiet "Tańca z gwiazdami". Pogram startuje już 3 marca. Będzie tańczyć z Dagmarą Kaźmierską. Prywatnie Hakiel już od dłuższego czasu układa sobie życie u boku Dominiki i wszystko wskazuje na to, że ich związek rozkwita. Tancerz i jego ukochana chętnie chwalą się swoim szczęściem na Instagramie. Zakochani niedawno przypieczętowali swoją miłość, robiąc sobie identyczne tatuaże.

Czy Marcin Hakiel oświadczył się Dominice?

Kilka tygodni temu jeden z internautów zapytał partnerkę Marcina Hakiela, czy ona i tancerz są już zaręczeni. Dominika odparła, że ukochany nie poprosił jej jeszcze o rękę. Wszystko wskazuje jednak na to, że od tamtej pory w ich związku sporo się zmieniło - a przynajmniej tak wynika z tego, co tancerz zdradził w najnowszym wywiadzie. Hakiel miał ostatnio okazję rozmawiać z reporterką "Faktu". Podczas wywiadu tancerzowi towarzyszyła jego partnerka z "Tańca z gwiazdami", znana z "Królowych życia".

W rozmowie z "Faktem" Kaźmierska wspomniała o swoim programie "Dagmara szuka męża", dumnie ogłaszając, że show doczeka się drugiego sezonu. Po chwili "Królowa życia" zaczęła rozprawiać nad możliwością zaangażowania do programu Marcina Hakiela, zapewniając jednak, że nie będzie jednym z kandydatów, gdyż jest związany z Dominiką. Tancerz w pewnym momencie przerwał jej wywody, sugerując, że on i jego partnerka są już zaręczeni.

Co o zaręczynach Marcina Hakiela wie Dagmara Kaźmierska?

Już mam narzeczoną, więc... - wtrącił Hakiel, a Kaźmierska szybko potwierdziła jego słowa. On ma narzeczoną. Super dziewczyna - powiedziała "Faktowi" celebrytka.

Gdy Hakiel zorientował się, że wygadał się przed kamerami, próbował zmienić temat i zapytał Kaźmierską, czy ta miała na myśli swojego syna, Conana. "Królowa życia" w odpowiedzi przekonywała zaś, że po prostu lubi, gdy o życiowych partnerach mówi się "dziewczyna" lub chłopak" - znacznie bardziej woli słowo "narzeczona".

W dalszej części rozmowy Kaźmierska zaoferowała, że spróbuje załatwić Hakielowi pracę w telewizji. Reporterka "Faktu" zaproponowała zaś, by ich wspólny program opowiadał o przygotowaniach do ślubu, co Hakiel skomentował krótkim: "Może".