Dagmara Kaźmierska zyskała sławę i rozpoznawalność dzięki popularnemu programowi TTV "Królowe życia". Widzowie uwielbiali ją za otwartość i wielkie ogromne poczucie humoru. Już niebawem celebrytka pojawi się na tanecznym parkiecie. Wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" w duecie z Marcinem Hakielem.

Fani Dagmary Kaźmierskiej martwią się, jak sobie poradzi w tanecznych zmaganiach. W 2019 roku uległa wypadkowi, w wyniku którego doznała poważnych złamań nóg, m.in. zmiażdżenia stawów skokowych i pięt. Jak to wpłynie na jej udział w show?

Dagmara Kaźmierska jedną nogęma krzywą, drugą - krótszą

Dagmara Kaźmierska już od pewnego czasu nie chodzi już o kulach, nadal jednak nie może się forsować. W rozmowie z "Faktem" celebrytka wyjawiła, jak jej możliwości ocenia programowy partner, czyli Marcin Hakiel.

"Już teraz zobaczył, co to jest za problem. On myślał, że jest trochę mniejszy, ale jest ogromny. Mam problem z utrzymaniem równowagi też w niektórych momentach, bo jedną nogę mam krzywą, drugą mam krótszą" - wyjaśniła.

Specjalne buty do tańca dla Dagmary Kaźmierskiej

Dagmara Kaźmierska ma mieć inne buty, niż pozostałe tancerki. Chodzi o jej nogi. Nie zatańczy na szpilkach, ale w butach na koturnach. Chodzi o to, by stopa była bardziej stabilna, a kostka nie puchła.

"Może nie będą piękne, ale niestety w innych nie mogę tańczyć. Po operacjach te kostki wymagają troszkę innego traktowania. My nie możemy wiele godzin trenować, bo one puchną szybko" - powiedziała Dagmara Kaźmierska.

Mimo to Dagmara Kaźmierska wyraża ogromne nadzieje na to, że dobrze jej pójdzie, a może nawet uda jej się dotrzeć do wielkiego finału.

Marcin Hakiel: Dagmara szybko się uczy

Na temat przygotowań tanecznych Dagmary Kaźmierskiej wypowiedział się też dla "Faktu" Marcin Hakiel. Stwierdził, że bardzo chętnie współpracuje, jest pracowita i szybko się uczy.

"My też musimy to sobie dopasowywać. Ale dla mnie najważniejsze, że Dagmara chce przychodzić na zajęcia" - powiedział tancerz.