Książę William w 2011 roku poślubił Kate Middleton. Przez lata uchodzili za wzorową parę, ale po ośmiu latach małżeństwa, pojawiły się w mediach szokujące informacje na temat rzekomego romansu syna ówczesnego księcia Karola, czyli obecnego króla Karola III. Kochanką księcia Walii miała być Rose Handbury, bliska przyjaciółka Kate i Williama, która była nawet gościem na ich ślubie.

Książęca para zdystansowała się od rzekomej kochanki księcia

Romans Williama i Rose miał mieć miejsce w 2019 roku. Od tego momentu relacje pomiędzy parą książęcą i obecną żoną David'a Cholmondeley'a są bardzo napięte. Jak podkreśla w swojej książce "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" Omid Scobie, aby położyć tamę plotkom, Kate i William postanowili zdystansować się od Rose Handbury. Dużą rolę miał odegrać Pałac Kensington, który miał "zrobić wszystko, co w jego mocy", aby uciszyć informacje o rzekomym romansie.

Małżeństwo księcia Williama i Kate Middleton trwa w najlepsze i wszystko wskazuje na to, że małżonkowie są sobie bardzo bliscy. Według magazynu "Us", William twierdzi, że nie poradziłby sobie bez Kate, a informacje o rzekomym romansie utwierdziły ich w tym, że rodzina jest i zawsze będzie dla nich najważniejsza.