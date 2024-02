Nagrody BAFTA to jedne z najważniejszych wyróżnień filmowych zachodniego świata. Każdego roku książę William oraz księżna Kate pojawiają się razem na czerwonym dywanie i zasiadają na widowni Royal Opera House w Londynie, gdzie odbywa się gala. Od 2010 roku książę William jest prezesem Brytyjskiej Akademii Sztuki Telewizyjnej i Filmowej (BAFTA). Nie mogło go więc zabraknąć na tej prestiżowej imprezie.

Książę William bez księżnej Kate u boku

Co roku brytyjskie media czekały na to, w jakiej kreacji na gali pojawi się księżna Kate. Tym razem zabrakło jej jednak u boku męża. Żona następcy tronu dochodzi teraz do siebie po planowej operacji jamy brzusznej, którą przeszła w połowie stycznia. Po zabiegu pozostała w szpitalu przez dwa tygodnie. Do pełnienia oficjalnych obowiązków ma powrócić dopiero po Wielkanocy.

Fotoreporterzy uchwycili, jak następca brytyjskiego tronu samotnie kroczył po czerwonym dywanie. Ubrany w elegancki smoking książę nawet na chwilę nie zapominał o swej roli i pozdrawiał poddanych gestem dłoni. Z kilkoma osobami zamienił nawet kilka słów.

Syn króla Karola III po wejściu do sali widowiskowej uścisnął m.in. dłoń Davidowi Beckhamowi, pogawędził też z Cate Blanchett, którą na widowni posadzono tuż obok niego.