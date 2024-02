Izabella Krzan po tym, jak została zwolniona z "Pytania na śniadanie", znalazła pracę w Kanale Zero, dostępnym na platformie YouTube. Reakcje internautów po jej pierwszych występach są zaskakujące.

Internauci ocenili Izabellę Krzan w Kanale Zero. Jak wypadła?

Była prowadząca śniadaniówkę TVP prowadzi teraz poranny program na Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego. "Cześć, nazywam się Iza Krzan, mam 28 lat, co warto jeszcze podkreślać. Interesuję się sportem i sportowcami, a moja rola w »Kanale Zero« to oczywiście poranki, bo już nauczyłam się wcześnie wstawać i wiem, że jest niełatwo" – zaprezentowała się swoim nowym widzom.

Oprócz Izabelli Krzan o poranku występują również Monika Goździalska, raper Tede i twórca internetowy Maciej Dąbrowski. Najwyraźniej jednak to Izabella podbiła serca fanów.

"Widać, że Pani Iza ma doświadczenie i czuję się jak ryba w wodzie w tego typu formatach. Piękna, inteligentna i merytorycznie przygotowana do swojej pracy. Już po tych paru godzinach jestem w stanie stwierdzić, że to najlepsza prowadząca jak do tej pory w porankach KZ i świetnie się sprawdzi w duecie z każdym; Pani Iza to [...] jedna z niewielu osób, których nie da się nie lubić; Widać u Izy szkołę wg mnie najlepszego prezentera w Polsce, czyli Tomka Kammela [...] To jest jakość telewizyjna + luz z Youtube; Jest uśmiech, poczucie humoru, inteligencja, urok, wdzięk. Super się słuchało; Oj pani Iza zmiotła dzisiaj po profesorsku, jakby prowadziła ten poranek od kilku lat. I to jest właśnie wysoki poziom dziennikarstwa, o który nam chodziło!" – komentowali zachwyceni Izą internauci.