Jak donosi "Super Express" Polsat już pracuje nad nowym sezonem "Tańca z gwiazdami", który zadebiutuje na antenie wiosną 2026 r. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pierwszą gwiazdą, która podpisała kontrakt, jest Zenon Martyniuk. "Król disco polo" ma podobno bardzo dobrze zarobić za popisy na tanecznym parkiecie.

Wysokie honorarium

Jak podaje "Super Express", Zenon Martyniuk w końcu dał się skusić i zgodził się na udział w "Tańcu z gwiazdami". Piosenkarz jest zapracowany, gra dużo koncertów, a na przygotowania do programu musi poświęcić dużo czasu. Produkcja "Tańca z gwiazdami" zaproponowała mu podobno kilkadziesiąt tysięcy złotych za jeden odcinek programu.

Reklama

Te gwiazdy disco polo tańczyły w "Tańcu z gwiazdami"

W poprzednich edycjach "Tańca z gwiazdami" na parkiecie walczyły już gwiazdy disco polo. Byli to Magdalena Narożna, Radek Liszewski, Sławomir