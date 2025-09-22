Jurorka "Top Model" Joanna Krupa dwa razy brała ślub. Przez 10 lat, do 2017 r., była żoną Romaina Zago. Potem, w 2018 r. poślubiła biznesmena Douglasa Nunesa. Rok później urodziła córkę Ashę-Leigh. Małżeństwo jednak nie przetrwało próby czasu i w 2023 r. Joanna Krupa i Douglas Nunes wzięli rozwód.

Kim jest Dominik Tarczyński?

Dominik Tarczyński to dość kontrowersyjna postać w polskiej polityce. Słynnie z ekstremalnie konserwatywnych poglądów, niewyparzonego języka oraz zamiłowania do luksusów i lansu. Jakiś czas temu Tarczyński fotografowany był w czerwonym płaszczu z kołnierzem z futra jenota, co sprawiło, że zyskał przydomek "jenot". Z kolei modelka od lat walczy o prawa zwierząt, opowiadając się przeciwko branży futerkowej.

Sobotnia impreza

Wieczorne spotkanie Joanny Krupy i Dominika Tarczyńskiego w restauracji Baila w Browarach Warszawskich 20 września miało bardzo kameralny charakter. Jak podaje Jastrząb Post, byli byli całkowicie pochłonięci rozmową. Modelka pojawiła się tego wieczoru w krótkiej, czerwonej sukience. Spotkanie zbiegło się z imprezą związaną z "Top Model". Podczas rozmowy Tarczyński obejmował Krupę w pasie, głaskał po włosach i patrzył jej w oczy. Przy stole nie byli sami, siedział przy nich m.in. Dawid Woliński. Po zakończonym wieczorze każde z nich udało się w swoją stronę.

Komentarz Dominika Tarczyńskiego

Joanna Krupa nabrała wody w usta i nie komentuje spotkania. Odezwał się za to Dominik Tarczyński. "To nasza prywatna relacja i chciałbym, aby tak pozostało. Dziękuję za zrozumienie" - napisał w wiadomości przesłanej redakcji "Faktu".