Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od miesięcy są w centrum zainteresowania. Długo plotkowano o ich związku, aż w końcu potwierdzili go w "Tańcu z gwiazdami". W siódmym odcinku "Tańca z gwiazdami" odpadli, choć wydawało się, że są w gronie faworytów. W tanecznym show prezentowali pełne namiętności choreografie. Nowy tydzień tancerka rozpoczęła sprawy rozwodowej - wyrok będzie ogłoszony 17 listopada. Związek Agnieszki Kaczorowskiej i jej męża Macieja Peli zakończył się w październiku ubiegłego roku po sześciu latach małżeństwa.

Spektakl Kaczorowskiej i Rogacewicza

Kaczorowska i Rogacewicz ogłosili właśnie, że ruszają z własnym spektaklem zatytułowanym "Siedem". W specjalnym komunikacie na Instagramie poinformowali, że wspólny projekt jest spełnieniem ich marzeń. "Marzyliśmy o tym... więc spełniamy nasze marzenie! Zapraszamy Was na spektakl »7«, gdzie prosto z serca, aktorsko, tanecznie i muzycznie, dotykamy tematu wolności" - zapowiadają Agnieszka i Marcin.

"Zaczynają życie od nowa"

Zmysłowe zdjęcia promujące spektakl obiecują, że nie tylko temat wolności będzie tutaj dotykany... Kaczorowska i Rogacewicz zapowiadają, że spektakl "Siedem" opowie o spotkaniu kobiety i mężczyzny, którzy "zaczynają swoje życie od nowa". "Siedem" to spektakl o wolności w jej siedmiu odsłonach. Jest to opowieść o spotkaniu kobiety i mężczyzny, którzy zaczynają swoje życia od nowa. O miłości, namiętności, pasji i uzdrowieniu.

Ile kosztuje bilet na spektakl?

Spektakl "Siedem" zadebiutuje wkrótce, a na razie zaplanowano cztery przedstawienia. Bilety, w cenie od 100 do 150 zł, cieszą się dużym zainteresowaniem - wiele z nich zostało wyprzedanych w zaledwie kilkanaście minut od rozpoczęcia sprzedaży.