Doda to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce. 41-latka na początku 2024 roku zakończyła trasę "Aquaria Tour" i zapowiedziała, że znacznie ograniczy działalność koncertową, skupiając się głównie na krótszych występach.

Pracowite lato Dody

W lipcu Doda wystąpiła jako jedna z głównych gwiazd Łódź Summer Festival. W sierpniu wokalistka uświetniła jubileuszowy koncert "Nasza Solidarność. A to nam się udało!", przygotowany przez TVP z okazji 45-lecia ruchu "Solidarności". Doda wystąpiła także podczas festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2025 w Kielcach, który został pokazany w Polsacie.

Tyle zarabia Doda

Po występie w Kadzielni, Doda chętnie udzielała wywiadów. W rozmowie z reporterką portalu Świat Gwiazd zdradziła, ile zarabia. Teraz nie gram koncertów. (...) gram tylko i wyłącznie takie występy show, maksymalnie 20-minutowe. Na pewno nie za mniej niż równowartość dziesięciu [pełnoprawnych - przyp. red.] koncertów - tłumaczyła.

Dorota Rabczewska podkreśliła również, że nigdy nie występowała na prywatnych imprezach. Nigdy w życiu nie zagrałam na żadnym weselu i nie zagram na żadnej prywatnej imprezie. Nigdy. Nie ma takich pieniędzy. Jeżeli są jakieś eventy 20-minutowe maksymalnie, to jak mówiłam, musi to być równe dziesięciu koncertom z czasu, kiedy dawałam trasy koncertowe. No to sobie możesz policzyć - rzuciła Rabczewska.

Co za jeden występ może sobie kupić Doda?

Potem padło pytanie, czy za jeden występ byłaby w stanie kupić sobie mercedesa albo kawalerkę. Kawalerka to w Ciechanowie prędzej, ale i tak jestem bardzo szczęśliwa i bardzo się cieszę, że wypracowałam sobie taką pozycję, bo zap*erdalałam bardzo długo i objechałam całą Polskę wzdłuż i wszerz. Inwestowałam w swoje koncerty, wszystkie pieniądze. Czasami nie zarabiałam na trasach koncertowych. Robiłam wszędzie tak samo wielkie show, czy to mała miejscowość, czy duża miejscowość i po prostu zapracowałam sobie na to - stwierdziła Doda.