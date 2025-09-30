Jak podaje magazyn "People" decyzja Urbana była dla Kidman zaskoczeniem. 58-letnia aktorka nie chciała ponoć rozstania z mężem i podejmowała próby ratowania związku. Para jak dotąd nie skomentowała tych informacji. Przedstawiciele Nicole Kidman i Keitha Urbana milczą. Nicole Kidman i Keith Urban pobrali się w 2006 r. Aktorka była wcześniej żoną Toma Cruise'a, z którym adoptowała dwoje dzieci Connora i Bellę. Dzieci odcięły się od niej i tak jak Cruise są wyznawcami scjentologii.

"Uratowała mi życie"

Laureatka Oscara za rolę Virginii Woolf w filmie "Godziny" z 2002 roku i czterokrotny zdobywca nagrody Grammy, piosenkarz country Keith Urban pokonali wiele problemów, związanych z uzależnieniem od narkotyków muzyka. Kilka miesięcy po ślubie Urban poszedł na odwyk, do czego namówiła go Kidman. Muzyk wielokrotnie podkreślał, że żona uratowała mu życie.

Kidman płaciła Urbanowi

Kidman i Urban wychowywali dwoje dzieci - Sunday Rose Kidman-Urban oraz Faith Margaret Kidman-Urban. Zajmuje się nimi teraz aktorka. Nicol Kidman i Keith Urban podpisali intercyzę. Jest tam m.in. "klauzula kokainowa". W ramach tej umowy Kidman zobowiązała się wypłacać Urbanowi 600 tys. dol. rocznie, pod warunkiem że ten powstrzyma się od używek. Łączna suma, którą muzyk mógł otrzymać na mocy tej klauzuli po 19 latach małżeństwa, wynosi 11,4 mln dol.