Dominika Gawęda potwierdziła rozstanie z mężem, Maciejem Szczepanikiem. Ich związek zakończył się rozwodem. "w tym roku diametralnie zmieniłam swoje życie. Rozstałam się" - powiedziała wokalistka w wywiadzie dla Interii Muzyka.

W jakich relacjach jest Dominika Gawęda z byłym mężem?

"Mogę tylko powiedzieć, że Dominika i Maciej rozwiedli się przeszło pół roku temu" - powiedziała menadżerka zespołu Blue Café. Jak dodała: "Decyzja o rozstaniu została podjęta w sposób ugodowy, Dominika i Maciej pozostają w dobrych relacjach".

Romantyczne zaręczyny i ślub

Dominika Gawęda i Maciej Szczepanik z grupy Pectus wzięli ślub 29 lipca 2017 r. w Pałacu Chojnata. Długo utrzymywali swój związek w tajemnicy. Wszystko miało zacząć się podczas wspólnego koncertu. "Od razu złapali wspólny język, ale zanim poszli na pierwszą randkę, minęło sporo czasu. Maciek musiał się nagimnastykować, żeby zdobyć Dominikę" - twierdził informator magazynu "Flesz". "W miejscowości Ponta do Pargo, na wysokim klifie, o który rozbijają się fale Atlantyku, przy słynnej latarni morskiej, podarowałem mojej najdroższej Dominice pierścionek zaręczynowy... Wszystko działo się podczas zachodu słońca... Madera już zawsze będzie dla nas obojga szczególnym miejscem!" - napisał muzyk na Instagramie, wspominając zaręczyny z Dominiką.