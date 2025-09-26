Do wypadku doszło o godzinie 15:40 w miejscowości Niechanowo w powiecie gnieźnieńskim. Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca jechali do Gniezna, by zagrać spektakl "Optymiści - czyli nasi w Egipcie".

Złamana ręka

"Zderzyły się tam citroen z mercedesem. W wyniku tego zderzenia obrażeń ciała w postaci złamania ręki doznał kierujący mercedesem. Został on przetransportowany do szpitala w Gnieźnie. Podróżował on z pasażerką, która nie odniosła obrażeń. Również kierująca citroenem nie odniosła obrażeń" - powiedziała aspirant sztabowy Anna Osińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, cytowana przez TVN24.

Wymuszone pierwszeństwo

"Kierująca pojazdem osobowym marki Citroen nie ustąpiła pierwszeństwa i wyjechała z podporządkowanej, uderzając tym samym w samochód marki Mercedes" - wyjaśniła młodsza kapitan Kamila Kozłowska z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, cytowana przez TVN24. Spektakl "Optymiści - czyli nasi w Egipcie", który mieli zagrać aktorzy w Gnieźnie, został odwołany.