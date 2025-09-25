Jurorzy 16. edycji "The Voice of Poland" spędzają dużo czasu razem podczas nagrań do programu. Dyskutują więc, czasem się posprzeczają. Kamery zarejestrowały ich rozmową o Beyoncé i jej ostatniej płycie.

"Nas to nudzi w jakimś sensie"

"To jest trochę case Beyoncé - ona jest już tak świetna i nas to nudzi w jakimś sensie. Oczywiście wszyscy doceniamy, że jest top, ale to po prostu sprawia, że to nie jest ludzkie, że ona jest za dobra" - rozpoczęła dyskusję Margaret.

"Od tego momentu przestałem jej słuchać"

Kuba Badach niemal od razu zapytał pozostałych trenerów, czy mieli okazję przesłuchać trzy ostatnie albumy Beyoncé w całości, od początku do końca. "Beyoncé jest niepowtarzalna, ma niepodważalny talent, ale nie rusza mnie to za bardzo. Od kiedy przestała śpiewać do nas, chłopaków i do dziewczyn, a zaczęła tylko do dziewczyn, od tego momentu przestałem jej słuchać" - przyznał Tomson.

"Świat się zmienił"

"O to chodzi. Dziewczyna jest top, top, top! A ja nie jestem w stanie jej płyty przesłuchać od początku do końca" - powiedział Kuba Badach. Michał Szpak włączył się do rozmowy i zwrócił uwagę na zmiany, które na przestrzeni ostatnich lat zaszły w branży muzycznej. "Ona tak naprawdę jest taką turbo gwiazdą, hiper gwiazdą, która nie bazuje tylko na repertuarze, ale na show, na tym, jak siebie prezentuje. Świat się zmienił po prostu teraz, nie wiem, czy na lepsze, ale jest inaczej. Teraz o tym, kto jest na topie, nie decyduje wyłącznie muzyka. To też jest wizerunek i jaki PR za tym idzie" - stwierdził muzyk. Ale co było na początku? Na początku była muzyka, nie było show. Jak jest świetna muza, to się broni sama - zaznaczył Kuba Badach.

Kiedy kolejny odcinek "The Voice of Poland"?

W najbliższą sobotę, 27 września, widzowie zobaczą przedostatnie już "Przesłuchania w ciemno" 16. edycji „The Voice of Poland", podczas których nie zabraknie równie gorących dyskusji między trenerami. Kto trafi do drużyny Michała Szpaka, Margaret, Tomsona i Barona, Kuby Badacha oraz Ani Karwan w „The Voice Comeback Stage Powered by Orange"? Odpowiedź poznamy w sobotni wieczór o godzinie 20:30 oraz w niedzielę o 13:55 w TVP2 i TVP VOD.