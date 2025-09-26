Maja Rutkowski jest jedną z uczestniczek programu "Królowa przetrwania". W trzeciej edycji prowadzącą została Małgorzata Rozenek-Majdan, a pod jej opieką będą też m.in. Ilona Felicjańska, Nicole Pniewska, Dominika Serowska - w sumie to 13 celebrytek.

Maja Rutkowski tonie we łzach

Podróż Mai Rutkowski na Sri Lankę nie poszła zgodnie z planem. Po dwóch dniach podróży wylądowała na Sri Lance, ale nie może wyjść z lotniska. Okradziono ją z dokumentów. "Jestem dwa dni w podróży. Ukradziono mi paszport. Nie chcą mnie wpuścić na Sri Lankę. Jestem deportowana. Rozumiecie to? Masakra. Powiem wam, że jest mi tak przykro i sytuacja dla mnie jest wstrząsająca" - mówiła zapłakana.

Wszystko dobrze...

Niedługo po publikacji nagrania na profilu Mai Rutkowski pojawiło się kolejne wideo, w którym opowiedziała o zwrocie akcji i odzyskaniu paszportu.

Maja Rutkowski - od modelingu do agencji detektywistycznej

Maja Rutkowski (z domu Plich) ma dyplom psychologa i licencję detektywa. Pracuje razem z mężem Krzysztofem Rutkowskim. Ona i jej mąż słyną z zamiłowania do luksusu i lubią się chwalić swoim bogactwem. Para doczekała się syna Krzysztofa Juniora, który przyszedł na świat w 2012 roku, a siedem lat później postanowiła sformalizować swój związek i stanęli na ślubnym kobiercu. Maja Rutkowski robiła też karierę w modelingu.