"Familiada" to polski teleturniej emitowany na antenie TVP2 od 17 września 1994 r. Jest oparty na amerykańskim formacie "Family Feud". Dwie pięcioosobowe drużyny walczą o punkty. Muszą wytypować najczęściej podawane przez ankietowanych odpowiedzi na pytania.

Jakiego koloru jest zebra?

W sobotę 20 września w teleturnieju "Familiada" rywalizowały drużyny Rycerzy i Graczy. Zwycięstwo przypadło Rycerzom, którzy awansowali do finału. Jednak to właśnie w tej części programu doszło do sytuacji, która wywołała salwę śmiechu. Podczas finałowej serii pytań pan Jakub z drużyny Rycerzy usłyszał od Strasburgera pytanie: "Coś biało-czerwonego?". Uczestnik bez wahania odpowiedział: "Zebra!". Takiej odpowiedzi na liście nie było, a uczestnik bardzo szybko zorientował się, że popełnił błąd. Zebra. Nie, zebra jest biało-czarna - tłumaczył ze stoickim spokojem Karol Strasburger.

Legendarne już wpadki w "Familiadzie"

W jednym z odcinków "Familiady" podło pytanie: "Więcej niż jedno zwierzę to...?". Jedna z uczestniczek stwierdziła, że to: "owca". Jej przeciwniczka również zaskoczyła swoją odpowiedzią - stwierdziła, że to "lama". Pytanie o słowo na literę "ć" też okazało się problematyczne. Członkowie drużyny postawili na "ćwierć", ale kapitanka drużyny powiedziała: "ćmiel".