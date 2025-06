Karol Strasburger 2 lipca skończy 78 lat. Aktor był trzykrotnie żonaty, jednak dopiero w związku z trzecia żoną, Małgorzatą Weremczuk, został ojcem. Urodziła im się córka, Laura. Karol Strasburger musiał niestety mierzyć się z okrutnymi komentarzami na temat swojego późnego ojcostwa. On jednak się tym nie przejmuje i cieszy się rodziną.

"Czytałem, że jestem za stary na dziecko"

Czytałem, że jestem za stary na dziecko, że nieprzespane noce i aktywność dziecka mnie wykończą (...) Nie ukrywam, że mnie to bolało. A mimo że mam swoje lata, uważam, że jestem lepszym tatą niż wielu młodszych mężczyzn, którzy spłodzili dziecko, a po dwóch latach rozwiedli się i zniknęli, bo wychowywanie ich przerosło! Ja dziś niesamowicie cieszę się, że odważyłem się mieć dziecko. Ta decyzja, którą podjęliśmy, była genialna. Cieszę się, że nie uległem podszeptom tych, którzy odradzali mi rodzicielstwo - powiedział Karol Strasburger Plejadzie.

Reklama

Wyjątkowy prezent dla Karola Strasburgera na Dzień Ojca

Karol Strasburger pochwalił się wyjątkowym prezentem od córki, który otrzymał w ubiegłym roku. Na bransoletce jest tytuł piosenki "Z tobą chcę oglądać świat" Zbigniewa Wodeckiego. Aktor nie kryje, dlaczego akurat ten cytat znalazł się na biżuterii. Dzień Ojca przeważnie organizuje mi moja żona Małgorzata. Wiem, że się pewnie szykuje, ale największą przyjemność sprawia mi co roku prezent od córeczki. To dostałem na Dzień Ojca rok temu. Tu jest napisane: "Z Tobą chcę oglądać świat, kochamy Cię Tato". Jest to cytat piosenki Zbyszka Wodeckiego, mojego przyjaciela, z którym pracowaliśmy ok. 10 lat na estradzie - ja prowadziłem, on śpiewał - powiedział Karol Strasburger Plejadzie.

Karol Strasburger chroni córkę

Staram się pomagać dzieciom, bo jako ojciec dziecka małego, a jestem tu chyba jednym z nielicznych i na pierwszym miejscu w różnicy wieku. Ale kocham to dziecko niesamowicie. I strasznie się denerwuję, jak dzieciom dzieją się krzywdy. Więc ile możemy, razem z żoną zajmujemy się tym problemem, żeby nie pokazywać dzieci, nie chwalić się nimi, nie pokazywać w sieci, bo źli ludzie wspomagani przez sztuczną inteligencję robią tym dzieciom wielką krzywdę, a to zostaje w sieci na zawsze. Warto o tym pamiętać, myślę o tym teraz. Stało się to dla mnie piekielnie ważne - powiedział Karol Strasburger.