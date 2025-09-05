Tomasz Wolny przez kilka ostatnich lat kojarzył się widzom głównie z programem "Pytanie na śniadanie", który emitowany był w TVP. Po zmianie władz został zwolniony i przez dłuższą chwilę nie pojawiał się na wizji.

Tomasz Wolny debiutuje w "Halo tu Polsat". Tak przywitał się z widzami

W pewnym momencie dołączył do zespołu Kanału Zero. Wziął również udział w programie "Taniec z Gwiazdami". Teraz jest jednym z nowych prowadzących program "Halo tu Polsat". Dołączył do zespołu wraz z Aleksandrą Filipek i Olkiem Sikorą. Program prowadzi w parze z Pauliną Sykut-Jeżyną.

Debiut tej pary miał miejsce w piątek 5 września na antenie Polsatu. Tomasz Wolny nie krył zadowolenia i z uśmiechem przywitał się z widzami. Poprosiłem o to, żeby te pierwsze kroki zrobić. Chciałem powiedzieć za rękę, ale wyszło pod rękę i bardzo dobrze. Dzień dobry dziewczyny. Cześć! Też się nie mogłem doczekać - powiedział na wstępie.

Halo? Tu Polsat. Halo! Tu piątkowy poranek. Wrzesień rozpędził się na dobre i takimi wolnymi, acz radosnymi kroczkami dobrnęliśmy do pierwszego naszego wspólnego weekendu - zażartował.

Tomasz Wolny w "Halo tu Polsat". Tak ocenili go widzowie

Widzowie od razu ocenili debiut Tomasza Wolnego w "Halo tu Polsat". W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy."Rewelacyjnie się was ogląda"; "Jak dobrze znowu zobaczyć pana Tomka w tv, bardzo dobra decyzja. Miło się ogląda"; "Dobrze się pana słucha, program prowadzony naturalnie i ciekawie"; "Mega"; "Super duet" - pisali zwolennicy debiutu Tomasza Wolnego.

Pojawiły się także negatywne komentarze. "Ten ziom to masakra... taki fałszywy" - napisał jeden z internautów.