Beata Tyszkiewicz była jurorką w dwunastu edycjach "Tańca z gwiazdami" w TVN (2005–2010) oraz w siedmiu edycjach programu w Polsacie (2014–2017). Wielka gwiazda polskiego kina wycofała się kilka lat temu z życia publicznego.

Hołd dla Beaty Tyszkiewicz

Reklama

Beata Tyszkiewicz nazywana jest pierwszą damą polskiego kina. W dziewiętnastu edycjach "Tańca z gwiazdami" była także jurorką, która potrafiła z ogromną gracją i poczuciem humoru oceniać kolejnych uczestników. Kochała ją widownia. Nic zatem dziwnego, że produkcja uhonorowała ją we wzruszający sposób.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Iwona Pavlović o początkach TzG, Zbigniewie Wodeckim i Beacie Tyszkiewicz.

"Taniec z gwiazdami" oddał hołd Beacie Tyszkiewicz

W jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami" jest wiele wspomnień. Produkcja przypominao tych, którzy od początku tworzyli program. Proszę państwa, jej nazwisko zapisane jest w historii naszego programu złotymi literami. Beata Tyszkiewicz - zapowiedział Krzysztof Ibisz materiał na temat aktorki. Wyemitowano fragmenty pierwszych odcinków "Tańca z gwiazdami", przypomniano kilka wypowiedzi Beaty Tyszkiewicz. Cała widownia wstała i biła brawo tej wyjątkowej jurorce.

Wyjątkowa nagroda dla Beaty Tyszkiewicz

Pani Beato, oto specjalna, honorowa Kryształowa Kula. Pani Beato, tęsknimy, pozdrawiamy, kochamy, życzymy tego, co najlepsze - powiedział Krzysztof Ibisz, prezentując statuetkę, która ma zostać wysłana do Beaty Tyszkiewicz.