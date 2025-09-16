Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski uchodzą za jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Poznali się i zakochali na planie "Pytania na śniadanie". Od roku prowadzą program "Halo, tu Polsat".

To zdjęcie Kasi Cichopek wywołało lawinę domysłów. "My już po"

Fani pary zastanawiają się, kiedy para zalegalizuje swój związek i stanie na ślubnym kobiercu. Podczas wakacji Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski wybrali się do Grecji. Spekulacje na temat tego, że są już po ślubie wywołało zdjęcie, które opatrzyli podpisem: "My już po". To właśnie wywołało lawinę spekulacji.

Reklama

Szanowni państwo, jeśli dojdzie do tej chwili, do tego momentu, to nie będziemy tego ubierać w słówka. Po prostu powiemy, jak jest - stwierdziła Katarzyna Cichopek w rozmowie z Plejadą.

Wraca temat ślubu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Kiedy ma się odbyć?

Teraz temat ślubu Kasi i Macieja powrócił. Portal Świat Gwiazd podał, że ceremonia ma odbyć się w październiku. 25 października będzie dniem szczególnym dla Kasi i Macieja, bo właśnie wtedy powiedzą sobie sakramentalne "tak". Najbliżsi już otrzymali zaproszenia - miał powiedzieć znajomy pary.

To będzie uroczystość w gronie osób, które bardzo ich wspierają - dodał informator portalu.

Ślub Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Menadżer zabrał głos

W rozmowie z Plejadą Patryk Wolski, menadżer pary postanowił odnieść się do tych doniesień.

Kasia i Maciek, jak wielokrotnie wspominali w wywiadach, podzielą się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych swoim wyjątkowym wydarzeniem - mówi Wolski. Ślub, jak wspominali, jest w planach i będzie dobrym dopełnieniem ich związku, jednak szczegóły tego wydarzenia chcą zachować dla siebie - dodaje.