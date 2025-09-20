Poruszający wpis Sandry Kubickiej. Pokazała zaokrąglony brzuch

Sandra Kubicka zamieściła w sieci poruszający i bardzo smutny wpis. Pojawił się na jej instagramowym profilu w sobotę po południu. Modelka dołączyła do niego zdjęcie, na którym widać jej zaokrąglony brzuch. Na kolejnych zamieszczonych w sieci fotografiach widać ją leżącą w szpitalnym łóżku i z podłączoną kroplówką.

Sandra Kubicka straciła dziecko. "Żegnaj bobasku..."

Kolejne zdjęcie to splecione dłonie Sandry Kubickiej i jej partnera Aleksandra Milwiwa-Barona. Z wpisu, który zamieściła celebrytka wynika, że była w ciąży i straciła dziecko.

W kilka minut z najszczęśliwszej w najgorszy dzień mojego życia... Pękło mi serce... Żegnaj bobasku. Rosłeś w szczęściu i ciszy - napisała pod zdjęciami Sandra Kubicka.

Sandra Kubicka i Baron mają syna. Mieli się rozstać, ale...

Informacja zaskoczyła fanów modelki, bo wcześniej nie dzieliła się informacją o tym, że jest w drugiej ciąży. W maju 2024 roku Sandra i Baron zostali rodzicami Leona. Muzyk ogłosił to na scenie podczas festiwalu w Sopocie organizowanego przez Polsat. W marcu tego roku para ogłosiła, że się rozstaje, ale kilka miesięcy później postanowili spróbować odbudować swoją relację.

Pod zamieszczonym przez Sandrę Kubicką wpisie pojawiło się bardzo dużo komentarzy. Fani i znajomi modelki nie szczędzili jej słów wsparcia i otuchy.