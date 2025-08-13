Marianna Schreiber medialną karierę zaczęła kilka lat temu od programu "Top Model". Była żona posła i byłego ministra Łukasza Schreibera z PiS od tego czasu robi wszystko, by było o niej głośno. Próbowała swoich sił w polityce, była w wojsku, wystąpiła w programie "Królowa przetrwania". W tym czasie przedstawiła wszystkim narzeczonych, z którymi szybko się rozstawała.

Rozstania i powroty

Zanim rozwód ze Łukaszem Schreiberem został sfinalizowany, Marianna znalazła szczęście w ramionach Przemysława Czarneckiego, syna europosła Ryszarda Czarneckiego. Relacja była szeroko opisywana w mediach społecznościowych i wywiadach. Pomimo euforii i deklaracji wielkich uczuć, związek zakończył się po krótkim czasie. Po rozstaniu z Czarneckim, Schreiber związała się z Piotrem Korczarowskim, byłym członkiem sztabu wyborczego Konfederacji Korony Polskiej. Związek trwał zaledwie trzy miesiące. Ona usunęła go z mediów społecznościowych, a potem przyznała, że "niestety, nie są już razem".

Szansa dla miłości

Teraz nastąpił jednak zwrot akcji. W niedawnej rozmowie z Pudelkiem Marianna Schreiber zdradziła, że... wróciła do Koczarowskiego i mimo komplikacji postanowiła dać szansę tej miłości. Co więcej - powiedziała mu TAK. Zapytana, czy to oznacza, że można jej gratulować zaręczyn, odpowiedziała: "Przede wszystkim możecie mi gratulować mężczyzny, który kocha mnie i moją córeczkę.". Będzie ślub?