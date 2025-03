Wielbiciele Shreka czekali na nowy film kilkanaście lat. Wielkimi krokami zbliża się premiera najnowszej, 5. już części filmowej serii opowiadającej o przygodach najsłynniejszego ogra świata.

Kiedy premiera nowej opowieści o Shreku?

Film trafi do kin 23 grudnia 2026 roku - 25 lat po premierze pierwszej części. To pierwsza odsłona serii od czasu "Shrek Forever After" z 2010 roku. Szczegóły fabuły wciąż pozostają tajemnicą.

Wiadomo, że Zendaya, jedna z najbardziej rozchwytywanych aktorek ostatnich lat, użyczy głosu Felicii, córce Shreka i Fiony. Aktorka dołącza do znanej i lubianej obsady, w skład której wchodzą Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Fiona) oraz Eddie Murphy (Osioł).

Polski dubbing

W polskiej wersji językowej głosów głównym postaciom użyczali Zbigniew Zamachowski (Shrek), Agnieszka Kunikowska (Fiona) oraz Jerzy Stuhr w roli Osła. Po śmierci Jerzego Stuhra, który odszedł w lipcu 2024 r., pojawiają się pytania, kto teraz wcieli się w kultową rolę przyjaciela Shreka.

Zbigniew Zamachowski o propozycji dla Macieja Stuhra

Pierwszą kandydaturą, która w naturalny sposób przychodzi na myśl, jest Maciej Stuhr, syn zmarłego Jerzego Stuhra. Okazuje się, że 49-letni aktor otrzymał taką ofertę. Informację tę ujawnił Zbigniew Zamachowski podczas spotkania na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Jak dodał, nie jest jednak pewne, czy Maciej Stuhr przyjmie tę propozycję.

Co na to Maciej Stuhr?

Sam Maciej Stuhr już wcześniej mówił w wywiadach, że chętnie przejąłby rolę Osła po zmarłym ojcu. "Gdyby była taka wola, to mógłbym się zmierzyć z tą rolą, a dzisiejsze sztuczki techniczne być może mogłyby ten głos troszeczkę upodobnić w stronę pamięci o Jerzym Stuhrze. Może to by było jakieś rozwiązanie?" - powiedział jakiś czas temu Maciej Stuhr portalowi Gazeta.pl