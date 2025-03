Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała unikają błysku fleszy i rzadko mówią o swoim uczuciu. Swoją prywatność zachowują dla siebie.

Szczęśliwa relacja

Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała są parą od czterech lat. Aktorzy poznali się w 2020 roku, gdy grali razem w spektaklu "Oszuści". Oficjalnie zaczęli związek w 2021 roku. On był po rozstaniu z dziennikarka Moniką Richardson, a ona z reżyserem Grzegorzem Zglińskim.

Reklama

Gabriela Muskała w jednym z wywiadów podkreśliła, że jest bardzo szczęśliwa w relacji z aktorem. "To życie, które teraz prowadzę i to jak teraz żyję, pokazuje mi, że zawód i praca bardzo często jest ucieczką, a ja nie chcę uciekać, bo życie mnie wzywa. Uciekałam przed życiem, ale już nie chcę, bo doceniam to, które teraz mam" - powiedziała w rozmowie z "Na Żywo".

Zakochana para na czerwonym dywanie

Gabriela Muskała była nominowana do Orłów w kategorii "odkrycie roku" za reżyserię filmu pt. "Błazny". Nagrody nie dostała, ale już sama nominacja jest bardzo prestiżowa. Na gali Zbigniew Zamachowski świetnie prezentował się w czarnej koszuli i granatowym garniturze. Z kolei Gabriela Muskała zdecydowała się na kremowy garnitur z oversize'owymi spodniami i przedłużoną marynarką oraz atłasową białą bluzkę. Dopełnieniem jej jasnej stylizacji była czarna torebka na złotym łańcuszku z kryształkami tworzącymi kwiatowy wzór. Pozowali do zdjęć ze splecionymi dłońmi i promiennymi uśmiechami.