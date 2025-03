Popularny kucharz Tomasz Jakubiak choruje na raka dwunastnicy. Intensywnie się leczy. Niedawno był przez dwa miesiące w specjalistycznej klinice w Izraelu. Tomasz Jakubiak na bieżąco relacjonuje, co u niego słychać. Na swoim profilu w mediach społecznościowych zamieszcza filmiki, w których pokazuje np., jak gotuje, jak robi zakupy i spędza czas z rodziną oraz przyjaciółmi.

Spacer w parku i badania

Tym razem Tomasz Jakubiak razem z żoną Anastazją oraz z Jagną Niedzielską wybrał się do parku. Przed spacerem kucharz był na badaniach. Z humorem wspomniał również o tym, że wiele osób chwali jego delikatną opaleniznę. U nas dzisiaj całkiem płodnie. Byliśmy właśnie na różnego rodzaju badaniach, podobno całkiem korzystnych - relacjonował Tomasz Jakubiak.

Wszyscy najbardziej się zachwycają się moją opalenizną, a to dlatego, że codziennie rano siedzę na tarasie wypatruję słoneczka i faktycznie mnie trochę złapało. Słoneczko też powoduje ten uśmiech na mojej twarzy. Nie chciałbym was tutaj zmylić, że ja już jestem zdrowy, bo tak niektórzy piszą, że wszystko już u mnie jest ok, więc po co cały czas pokazuję jakieś szpitale - mówił Tomasz Jakubiak.

Nie jest absolutnie ok, bywają dni takie i takie. Natomiast dziś jest całkiem niezły dzień postanowiłem też swoją ukochaną żonę zabrać na randkę do parku. Miał być cudowny obiad, ale jeszcze aż tak mi dobrze to nie idzie - podkreślił kucharz.

Płyną słowa wsparcia

W komentarzach pod wpisem nie zabrakło słów wsparcia od internautów, a także od Michela Morana – przyjaciela z branży, z którym Tomasz Jakubiak prowadził pierwszą edycję kulinarnego show "MasterChef Nastolatki".

"Tomasz. Przyjacielu. Niesamowite! Dawno nie słyszałem tego głosu. Twój głos! Jest tak mi miło słuchać i patrzeć, że coraz lepiej wyglądasz. Tomku, ty mój kozaku. Jesteś wyjątkowy! Love you" - napisał Michel Moran.