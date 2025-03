Tomasz Jakubiak od kilku miesięcy walczy z nowotworem. Znany kucharz wyznał to publicznie pod koniec września 2024 roku w programie "Dzień dobry TVN". Co jakiś czas zamieszcza w sieci posty, w których informuje m.in. o swoim leczeniu oraz stanie zdrowia.

Poruszający wpis Tomasza Jakubiaka. Tak napisał o chorobie

Tomasz Jakubiak, który był jurorem w show "MasterChef Nastolatki" pokazuje na swoim Instagramie chwile spędzane z bliskimi. W Walentynki wybrał się z żoną Anastazją na randkę do kina. Teraz opublikował zdjęciem z synem. Widać na nim, jak układają klocki.

Fotografię opatrzył poruszającym wpisem. Co drugi dzień, bez większego planu, po prostu budujemy, co nam przyjdzie do głowy. Trochę statek, trochę zamek, potem jakiś pojazd, który nie wiadomo, czym właściwie jest. I w którymś momencie patrzę, jak mu się ten kawałek budowli rozsypuje w rękach. Westchnął, ale zamiast się wkurzyć, po prostu zaczął składać od nowa. I wtedy mnie uderzyło – my przecież dokładnie tak żyjemy - napisał.

Tomasz Jakubiak pisze o "budowaniu i burzeniu"

Jakubiak porównał to do swojej choroby. Stwierdził, że to "jedno wielkie budowanie i burzenie".

Raz jest dobrze, klocki się trzymają, wszystko ma kształt i sens. A potem nagle – bach – i rozsypuje się wszystko, a my znów zaczynamy od początku. Nowe schematy, nowe plany, nowe nadzieje - stwierdził kucharz.

I tak sobie siedzę z nim przy tym stole, składamy te klocki, i myślę: "Ch**era, jakie to jest mądre". Nie chodzi o to, żeby się nigdy nie rozsypało. Chodzi o to, żeby zawsze mieć siłę budować od nowa. Razem - dodał.

Zaznaczył, że stara się pamiętać o tym, że "to, co w młodym wieku damy swoim dzieciom, one zapamiętają do końca życia". Chociaż nam często wydaje zupełnie inaczej - stwierdził Jakubiak.