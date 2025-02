27 września Damiano David, wokalista i frontman włoskiej formacji Måneskin, oficjalnie rozpoczął solową karierę! Muzyk zaprezentował światu swój debiutancki autorski singiel, zatytułowany "Silverlines". Współpracy z zespołem jednak definitywnie nie zakończył, mówi o zawieszeniu. Damiano David przyjechał teraz do Polski, wystąpił na gali Bestsellery Empiku.

Przez sześć lat Damiano David był w związku z włoską modelką i influencerką Giorgią Soleri. Partnerka wokalisty grupy Maneskin wielokrotnie mówiła o swojej wielkiej miłości.

Były zaręczyny

"Dziękuję ci, że codziennie czuję się błogosławiona. Jestem z ciebie dumna (i jestem twoją największą fanką) od pierwszego dnia i zawsze będę. Kocham cię moja miłości" - można było przeczytać na Instagramie. W maju 2021 r. David pokazał w relacji na Instagramie zdjęcie, na którym przytula siedzącą na jego kolanach ukochaną. To właśnie wtedy artysta poprosił Giorgię Soleri, by została jego żoną.

Rozstanie z wielkim hukiem

W czerwcu 2023 r. Damiano David wydał oświadczenie w relacji na Instagramie, za pośrednictwem którego poinformował o zakończeniu związku z Giorgią Soleri . Chwilę wcześniej do sieci trafiło nagranie, jak całuje się z inną kobietą. Fani natychmiastowo posądzili go o zdradę. Jak sam podkreślił, nie doszło do niej, ponieważ kilka dni przed nagraniem oficjalnie został singlem.

"Jest mi bardzo przykro, że to nagranie zostało opublikowane. Nie tak chcieliśmy pokierować tą sytuacją i to jest mój błąd. Razem z Giorgią zdecydowaliśmy się rozstać kilka dni temu, więc nie doszło tu do żadnego rodzaju zdrady. Mam nadzieję, że cała sytuacja nie wpłynie negatywnie na wizerunek Giorgii i że ten delikatny w naszym życiu czas zostanie uszanowany" - podkreślił.

Otwarty związek

Okazało się, że para żyła w otwartym związku, w którym kontakty z innymi osobami (po wcześniejszym ustaleniu) były dozwolone. Tym, co jednak nie spodobało się Soleri, była niefrasobliwość Davida, gdyż o rozstaniu mieli poinformować w bardziej przemyślany sposób.

Nowa ukochana

Od tego czasu plotkowano o związku Damiano Davida i Dove Cameron. Widywano ich razem często. Oficjalnie swój związek David i Cameron potwierdzili, pojawiając się razem na czerwonym dywanie na poprzedzającej rozdanie Grammy imprezie Clive'a Davisa w lutym 2024 r. Para nie szczędziła sobie czułości, pozując do zdjęć.

W Polsce Dove Cameron nie jest powszechnie znana, w Stanach Zjednoczonych cieszy się jednak dużą popularnością. Karierę rozpoczęła jako nastolatka w produkcjach Disney Channel, takich jak serial "Liv i Maddie" oraz seria filmów fantasy dla młodzieży "Następcy".