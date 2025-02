Jesienią huknęła informacja, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela, rozstają się. Było wielkie zdziwienie, bo wszem i wobec ogłaszali, jak bardzo są szczęśliwi. Po krótkim okresie milczenia zaczęli mówić o rozstaniu. I nie zawsze były to miłe rzeczy.

Zapracowana Agnieszka Kaczorowska

Agnieszka Kaczorowska jest zapracowana. Niedawno zakończyła zdjęcia do "Królowej przetrwania", a teraz szykuje się do występów w "Tańcu z gwiazdami". Gra też w "Klanie". Jak wynika z medialnych doniesień, pojawił się na jej horyzoncie mężczyzna, z którym lubi spędzać czas.

Reklama

W mediach pojawiły się zdjęcia ze spacerów Agnieszki Kaczorowskiej z Maciejem Rogacewiczem. To 44-letni aktor, którego możemy teraz oglądać jednej z głównych ról w serialu "Komisarz Alex". Grał też m.in. w "Przyjaciółkach", w "Na Wspólnej", "Na dobre i na złe", "Koronie królów" i "Tatuśkach".

"Wpada do nas na kolację"

Marcin Rogacewicz dotychczas stronił od fleszy. Teraz, z powodu spacerów z 32-letnią Agnieszką Kaczorowską, jest o nim głośno. Atmosferę podgrzało wyznanie męża gwiazdy "Klanu". "Agnieszka, jak sama wielokrotnie wspomniała, układa sobie życie na nowo. Pan Marcin to pewnie fajny facet, skoro wpada do naszego domu na kolacje, a Agnieszka zapoznała go z dziewczynkami. Zresztą sam ma gromadkę, podobno jest bardzo zaangażowanym tatą, więc to o czymś mówi" - stwierdził Maciej Pela w rozmowie z Pudelkiem.

Co wiadomo o życiu rodzinnym Marcina Rogacewicza?

Aktor do tej pory nie afiszował się ze swoją prywatnością. Wiadomo, że ma żonę i czwórkę dzieci, w tym bliźnięta. W wywiadach wielokrotnie podkreślał, że żona, trzy córki i syn są dla niego najważniejsi, a rodzicielstwo sprawiło, że zmienił swoje życie. "Dla nas wszystkich to było nowe doświadczenie. Wcześniej nasz dom to była zorganizowana machina. Wiadomo było, kto i kogo zawiezie na zajęcia oraz kto robi zakupy. Gdyby żona nie wzięła na siebie wszystkiego, to bym nie mógł przyjąć roli w 'Komisarzu Aleksie'" - mówił w "Na żywo".

Plotki o rozwodzie

"Na początku roku wpłynął do sądu pozew rozwodowy, którego jedną ze stron jest pan Marcin Rogacewicz. Rozwodzi się z panią Mają. Na razie jednak nie ma terminu pierwszej rozprawy. Na to za wcześnie" - informuje Pudelka osoba z otoczenia Marcina Rogacewicza. Dziennikarze portalu próbowali skontaktować się z aktorem, ale im się nie udało.