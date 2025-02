Halina Kunicka przyszła na świat 18 lutego 1938 roku, czyli na krótko przed wybuchem II wojny światowej. Jej dzieciństwo nie było łatwe, ale mimo to matka starała się chronić ją przed brutalnością ówczesnych czasów.

Bolesne odkrycie

Artystka, choć wychowana w trudnych latach, zawsze znajdowała czas na muzykę, która była nieodłączną częścią jej życia. Na przełomie lat 60. i 70. jej piosenki śpiewała cała Polska. Przez 80 lat Halina Kunicka nie wiedziała, co stało się z jej ojcem. Jak wyznała w rozmowie z Plejadą, dopiero kilka lat temu dowiedziała się, że zginął w Katyniu, gdzie wiosną 1940 roku NKWD rozstrzelało prawie 22 tys. Polaków.

- Pięć czy sześć lat temu dotarła do mnie informacja, że tata zginął w Katyniu. Tak więc dopiero w późnych latach mojego życia przytłoczył mnie ciężar tej wiadomości - wyznała.

Wielka miłość Haliny Kunickiej

W wywiadzie dla Plejady piosenkarka wspomniała o drugim mężu, Lucjanie Kydryńskim, z którym wzięła ślub w 1968 roku. Para była niemal nierozłączna, a Kydryński odegrał znaczącą rolę w karierze piosenkarki. Był autorem tekstów jej utworów, w tym hitu "To były piękne dni".

- Lucjan był całym moim życiem. I jeżeli mogę zawdzięczać coś życiu, to właśnie to, że stanęliśmy na swojej drodze, spotkaliśmy się i spędziliśmy razem długie, cudowne lata. Jestem pewna, że mój mąż powiedziałby panu to samo. Było nam ze sobą po prostu dobrze - wyznała.

Gwiazda estrady po raz pierwszy wzięła ślub, gdy miała 22 lata. Pierwszym mężem był syn jej dawnej nauczycielki z liceum, inżynier budownictwa o imieniu Stanisław.

Halina Kunicka zdradziła męża

Byłam bardzo zakochana w Stasiu... Kiedy jeździłam po Polsce z występami, cały czas marzyłam tylko o powrocie do Warszawy. Chciałam jak najszybciej go zobaczyć - opowiadała w rozmowie z "Vivą!"'.

Artystka ujawniła prawdę o swoim związku w książce "Świat nie jest taki zły". Przyznała się, że wyrządziła wielką krzywdę swojemu pierwszemu ukochanemu, porzucając go dla innego. Halina Kunicka i Stanisław byli małżeństwem przez 7 lat, ale nie doczekali się dzieci.

Halina Kunicka, będąc jeszcze w poprzednim związku, zakochała się bez pamięci w Lucjanie Kydryńskim. Nie mogła postąpić inaczej, jak tylko odejść od Stanisława i związać się z Lucjanem, którego do dziś nazywa miłością swojego życia.