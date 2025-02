Aleksandra Wiederek wyczuła zgrubienie na piersi podczas karmienia 8-miesięcznego syna. Niemal natychmiast udała się na badanie USG. Kilka tygodni później usłyszała, że choruje na złośliwy nowotwór piersi. Lekarze nie dawali jej szans na wyleczenie. Mówiono, że zostało jej kilkanaście miesięcy życia. Przeżyła jeszcze prawie 10 lat.

"Uczyła nas, jak cieszyć się z każdego promienia słońca"

O śmierci Aleksandry Wiederek fani influencerki dowiedzieli się z mediów społecznościowych. Jej rodzina opublikowała poruszający post. "Dzisiaj w nocy odeszła od nas nasza Najukochańsza Oleńka. Trudno wyrazić żal i smutek, jaki nas w tej chwili ogarnia. Jest nie do opisania... zostanie w naszych sercach na zawsze. Uczyła nas, jak cieszyć się z każdego promienia słońca, cieszyć się z małych rzeczy, nawet tych najmniejszych, pokazywała jak być wdzięcznym za każdy dzień. My jesteśmy wdzięczni za każdy dzień spędzony z Tobą. Zawsze będziemy Cię kochać i o Tobie pamiętać" - napisano we wpisie na Instagramie. Aleksandra Wiederek przez wiele lat relacjonowała w sieci swoją drogę walkę o życie i zdrowie.

Płyną kondolencje, także od gwiazd

Wieść o śmierci Aleksandry Wiederek zasmuciła jej fanów. Są wśród nich m.in. Joanna Koroniewska, Małgorzata Ohme, Ewa Chodakowska czy Daria Ładocha. "Mimo choroby zawsze była uśmiechnięta" - wspomniała zmarłą Daria Ładocha. Wpis pozostawiła też Joanna Górska, która 7 lat temu szczęśliwie zakończyła leczenie raka piersi. "Oleńko, dziękuję za każdą chwilę, uśmiech, wspomnienie. Na zawsze w sercu" - takimi słowami pożegnała ją prowadząca "Pytanie na śniadanie".