Polscy celebryci coraz częściej inwestują w mieszkania za granicą. Filip Chajzer właśnie oznajmił, że wyprowadza się z Polski na stałe i zamierza przenieść się do Hiszpanii. Ten kierunek wybrało także wielu innych rodzimych celebrytów. Zobaczcie, gdzie polskie gwiazdy mają swoje posiadłości. Wiele jest takich, które osiadły w Polsce i nigdzie się nie wybierają.

33 mieszkania Michała Bajora

Michał Bajor jakiś czas temu opowiedział swoim fanom na Instagramie krótką historię o tym, jak przez przypadek stał się właścicielem domu, w którym teraz mieszka.

- Zanim zamieszkałem w swoim pierwszym i do dzisiaj moim domu, miałem 33 mieszkania. I z tym jest związana anegdota. Wszedłem kiedyś do Teatru Buffo. Chciałem skorzystać z łazienki, ale pomyliłem drzwi i wszedłem do gabinetu Janusza Stokłosy, gdzie siedzieli: Magda Umer, Materna, Józefowicz, Stokłosa, Machalica i jeszcze kilka osób. Przeprosiłem i zamknąłem szybko drzwi, ale zawołali mnie, mówiąc, że brakuje im jednego do działki, gdzie miały powstać domki i można powiedzieć, że dzięki tej pomyłce mam swój dom - opowiadał Michał Bajor w nagraniu.

Michał Bajor zdradził też, że kiedyś marzył o tym, by zamieszkać w hotelu, ponieważ nigdy nie lubił sprzątać ani zajmować się gotowaniem.

Kto ma dom w Hiszpanii?

Hiszpania to ostatnio popularny kierunek wśród polskich celebrytów. Jakiś czas temu mieszkanie kupiła tam Dorota Szelągowska. W jednym ze wpisów, które opublikowała na Instagramie, wyjawiła, że nigdy nie sądziła, że uda się jej spełnić to marzenie. "Odkąd dotarło do mnie, że prawdziwe szczęście polega na tym, że pamięta się czas, kiedy marzyło się o tym, co się teraz ma, staram się celebrować tę myśl. W życiu bym nie uwierzyła, że kiedyś będę miała dom w Hiszpanii - to było kompletnie nierealne marzenie. Ani w to, że skończę kurs na prawko, że będę miała super rodzinę, nie będę się martwić o pieniądze, wsiądę do samolotu, a nawet, że wyjdę z domu… Różnie bywało" - napisała.

W Hiszpanii swoją posiadłość mają także Marina i Wojciech Szczęsny, którzy zainwestowali w luksusową willę. Ten kierunek skusił także Joannę Koroniewską i Macieja Dowbora, którzy ze swojego apartamentu mają piękny widok. Jak donoszą media posiadłość w Marbelli mają również Doda i Beata Kozidrak oraz Jutyna Pochanke, która wraz z mężem Adamem Pieczyńskim kupiła tam dom.

Zagraniczne siedziby polskich gwiazd

Edyta Górniak ma nie tylko apartament w Warszawie i Krakowie, ale także dom w Tatrach i willę w Los Angeles. Anja Rubik od lat jest światowej sławy modelką i mogła sobie pozwolić na kupno apartamentu w Nowym Jorku. Na tym nie koniec, bo podobnie jak wielu polskich celebrytów kupiła też mieszkanie w Hiszpanii. Anja wybrała Majorkę i przyznała, że właśnie tam najlepiej jej się odpoczywa. Posiadłość za granicą ma także Anna Maria Jopek i jej mąż Marcin Kydryński. Para wybrała Portugalię i urokliwą starą dzielnicę Alfama, w której się zakochali.

Z kolei Kayah ma mieszkanie w Wenecji. Apartament robi naprawdę duże wrażenie. W pomieszczeniach wykorzystano surowe elementy takie jak: cegły, mozaiki czy drewniane bele. Wszystko to zostało wkomponowane w minimalistyczną przestrzeń, przełamaną ciemnoczerwonym dywanem i kilkoma kolorowymi ścianami we współgrającym z dywanem kolorze.