Premierowe odcinki serialu komediowego "Ranczo" emitowano w TVP1 od 5 marca 2006 do 24 maja 2009, a następnie od 6 marca 2011 do 27 listopada 2016. To był wielki sukces. Powstały grupy fanowskie. Organizowane są zjazdy wielbicieli "Rancza" w serialowych „Wilkowyjach”, czyli wsi Jeruzal. Do miejscowości zjeżdżają tysiące ludzi.

Dzięki serialowi wielu aktorów zdobyło ogromną sławę i miłość widzów. Należą do nich Ilona Ostrowska, która grała Lucy i Paweł Królikowski grający Kusego. W serialu grali też m.in. Cezary Żak, Artur Barciś, Franciszek Pieczka czy Marta Lipińska.

Na czym polega fenomen "Rancza"?

W piątkowym wydaniu "Pytania na śniadanie" gościli: Bogdan Kalus, Marta Chodorowska oraz Marta Lipińska, którzy grali w "Ranczu". Fenomen "Rancza"? Bo jest takie dobre, po prostu. Jest to wspaniały serial pod każdym względem. Wszystko się tam sprawdziło - ekipa i scenariusz na pierwszym miejscu, reżyser, dobór aktorów w dziesiątkę. Na pewno też fakt, że my się wszyscy lubiliśmy. Kochaliśmy te teksty, które graliśmy. Robiliśmy to przez dziesięć sezonów. Każde wakacje były podzielone w naszym życiu - częściowo na kręcenie transzy, a częściowo na nasze prywatne urlopy. Jeździliśmy na plan jak do domu - wspomina Marta Lipińska, czyli serialowa Michałowa.

Czy będą nowe odcinki "Rancza"?

Aktorka odniosła się także do apeli fanów, którym marzy się powrót "Rancza" z nowymi odcinkami. Widzowie często pytają: "A kiedy kontynuacja?; "A kiedy serial wróci". "Ranczo" nie może już nigdy wrócić, bo tak wiele ludzi odeszło. "Kusego" nie ma, nie ma naszego realizatora Włodzimierza Głodka. Wiele ludzi pyta: "A kiedy będziecie kontynuować?", "A dlaczego nie robicie dalej, myśmy tak kochali ten serial, a teraz tylko te powtórki oglądamy". No tak, ale trudno wszystkim tłumaczyć, że tyle osób nie żyje - tłumaczyła Marta Lipińska.