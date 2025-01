Monika Brodka to jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek. Jest zwyciężczynią czwartej edycji programu "Idol". Artystka chroni życie prywatne i niewiele mówi o nim w mediach czy na Instagramie. 6 grudnia gwiazda przyznała, że spodziewa się dziecka.

"A wy, co dostaliście od Mikołaja?" - napisała Monika Brodka we wpisie na Instagramie pod zdjęciem, na którym pokazała ciążowy brzuch.

Kim jest partner Moniki Brodki?

Piosenkarka nie afiszowała się swoim związkiem w sieci, choć od wiosny 2024 r. w mediach roiło się od podejrzeń. Pisano o tym, że jej partnerem jest Mikołaj Syguda, operator filmowy, który pracował m.in. przy filmie "Chłopi" czy produkcji HBO "Bring back Alice".

Życzenia urodzinowe

24 stycznia Monika Brodka w sieci zwróciła się do partnera. Opublikowała życzenia urodzinowe. Gwiazda po raz pierwszy oznaczyła w sieci Mikołaja Sygudę i dodała ich wspólne zdjęcia. "Happy birthday to my lovi love" - napisała na InstaStory.