Premierowe odcinki serialu komediowego "Ranczo" emitowano w TVP1 od 5 marca 2006 do 24 maja 2009, a następnie od 6 marca 2011 do 27 listopada 2016. To był wielki sukces. Powstały grupy fanowskie. Organizowane są zjazdy wielbicieli "Rancza" w serialowych „Wilkowyjach”, czyli wsi Jeruzal. Do miejscowości zjeżdżają tysiące ludzi.

Gwiazdy "Rancza"

Dzięki serialowi wielu aktorów zdobyło ogromną sławę i miłość widzów. Należą do nich Ilona Ostrowska, która grała Lucy i Paweł Królikowski grający Kusego. W serialu grali też rewelacyjni, zawodowi aktorzy, tacy jak np. Cezary Żak, Artur Barciś, Franciszek Pieczka czy Marta Lipińska. W obsadzie byli również aktorzy amatorzy oraz dziecięcy. Serca widzów podbiła Dorotka, czyli córka ukochanej, serialowej pary Lucy i Kusego.

Kto zagrał córkę Lucy i Kusego?

Widzowie "Rancza" od początku z uwagą śledzili losy Lucy i Kusego. Ich uczucie było dość skomplikowane. Przeżyli wiele zawirowań. W czwartym sezonie serialu Lucy i Kusy zostali rodzicami. Urodziła się Dorotka.

Maleńką Dorotkę zagrało dwoje niemowlaków i co może być dziwne nie były to dwie dziewczynko. Kilkumiesięczną córkę Lucy i Kusego zagrali Gabriela Ziembicka i Dominik Lewandowski.

Kręcono kolejne sezony, Dorotka więc rosła. Wtedy na planie serialu pojawiły się bliźniaczki. W Dorotkę wcielały się na zmianę siostry Wiktoria i Weronika Kunka. Dziewczynki dołączyły do "Rancza" w 5. sezonie i grały już do ostatniego odcinka. Dziś siostry są nastolatkami, ale jak dotąd nie wystąpiły w innej produkcji.