Cezary Żak to aktor znany z takich produkcji jak "Ranczo" czy "Miodowe lata" i jego żona również aktorka Katarzyna Żak pod koniec ubiegłego roku zostali dziadkami.

Cezary Żak marzył o tym, by zostać dziadkiem

Dzień przed Dniem Babci i Dziecka aktorska para w rozmowie z Plejadą uchyliła rąbka tajemnicy na temat ich życia rodzinnego. Obydwoje od dawna marzyli o tym, by sprawdzić się w roli dziadków. Prezent w postaci wnuczki "otrzymali" właśnie w święta.

To prawda, marzyłem, żeby być dziadkiem i wreszcie się udało. Jestem szczęśliwym dziadkiem i nie mogę już się doczekać Dnia Dziadka i zobaczenia się z moją wnuczką - mówił Cezary Żak.

Cezary Żak pokazał wnuczką

Teraz z okazji tego święta zamieścił w sieci zdjęcie z dziewczynką. Błogostan - napisał pod fotografią. Aktor przyznał, że choć nie chce planować przyszłości, liczy na to, że jego rodzina będzie się powiększać.

Co będzie w kolejnych latach to nie wiadomo, natomiast jestem bardzo dumny i liczę na to, że będzie coraz "szerzej". Na razie jeszcze jest ciężko rozmawiać z kilkutygodniową wnuczką, no ale będzie na pewno coraz lepiej - stwierdził Żak.

Katarzyna Żak też pokazała zdjęcie z wnuczką

Dzień wcześniej z okazji Dnia Babci zdjęciem z malutką wnuczką w ramionach podzieliła się Katarzyna Żak. Mój pierwszy Dzień Babci i Moje Największe Szczęście. Wszystkim Babciom - najlepsze życzenia. Przyjmę wszystkie dobre rady - napisała.