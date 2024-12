We wrześniu 2024 r. Tomasz Jakubiak poinformował, że jest chory na raka. Lubiany szef kuchni, znany m.in. z "MasterChefa" jest po ośmiu chemioterapiach. Od 2 grudnia leczy się w Izraela, w specjalistycznej klinice.

W niedzielę na Instagramie Tomasza Jakubiaka pojawiło się kolejne nagranie. Powiedział, dlaczego się nie odzywał. Okazuje się, że przeszedł kilka zabiegów. Na Boże Narodzenie wyszedł na trochę ze szpitala i świątecznie cieszył się wolnością.

"Nie ma nic gorszego niż choroba"

Powiem szczerze, że wyobrażałem sobie zupełnie inaczej nagrywanie dla was tych życzeń świątecznych w tym roku. Liczyłem na to, że jak gwiazda rock'n'rolla będę leżał w czerwonych stringach, z czapką świętego Mikołaja, pod jakąś piękną, wielką choinką i będę do was mówił spektakularnie, jak to cudowne są święta w Izraelu - zaczął.

Przede wszystkim chciałbym wam życzyć dużo zdrowia, bo z każdej strony się słyszy, że ktoś ciągle choruje. A wiem, że nie ma nic gorszego niż choroba, nie tylko dla osoby chorującej, ale także dla rodziny. Wiem, jak moja rodzina cierpi. Wiem, że jest dużo rodzin, które ogląda ten film i też cierpi, bo ich bliscy prawdopodobnie są chorzy. Jeżeli tak nie jest, to jest cudownie, to bądźcie przeszczęśliwi, że tak jest, że spędzacie te święta w jak największym gronie, że możecie się cieszyć tym wszystkim, bo to jest przecudowne. To jest ten moment, trzeba się jednoczyć, przyjaźnić i starać, żeby ta miłość w rodzinie przetrwała - mówi na nagraniu.

Marcin Prokop o Tomaszu Jakubiaku

O Tomaszu Jakubiaku mówił Marcin Prokop w bożonarodzeniowym wydaniu programu "Autentyczni" prezenter powiedział, że podziwia jurora "MasterChefa" za hart ducha.

On zawsze był takim słońcem wschodzącym nad horyzontem. Zawsze ciepły, zawsze gorący, wręcz. Zawsze jowialny, zawsze przytulający ludzi do serca, zawsze pełen dobrego humoru. I on nagle niknie w oczach, gaśnie. Jak jego życie się zmieniło, to myślę sobie, że ja nie miałbym w jego sytuacji tyle siły i energii, żeby tak dzielnie to znosić, jak on. Takich sytuacji się boję - mówił Marcin Prokop.

Tomasz Jakubiak do Marcina Prokopa

"Marcin, dziękuję za jedne z najmądrzejszych słów, jakie tu przeczytałem. Rozumiesz, co przechodzę, jakbyś przeniknął moje myśli. Dzięki" - napisał Tomasz Jakubiak na InstaStories.