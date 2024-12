Rafał Królikowski to bardzo popularny aktor. Zagrał w wielu przebojowych filmach i serialach, np. "Ciało", "Zemsta", "Stulecie Winnych", "Druga szansa". Gra też w teatrze. Aktor 27 grudnia obchodzi urodziny. Kończy 58 lat. Z małżeństwa z dziennikarką Dorotą Mirską Rafał Królikowski ma dwóch synów. W 1998 r. na świecie pojawił się Piotr, a 4 lata później - Michał.

Rafał Królikowski zdradził nowinę

Rafał Królikowski gościł w najnowszym wydaniu programu "Halo tu Polsat". Opowiedział m.in. o nowej sztuce teatralnej pt. "Moja kochana Judith", w której występuje. Padło też pytanie o minione święta Bożego Narodzenia.

Jak się okazało, dla aktora było to najpiękniejsze Boże Narodzenie, gdyż poznał teściów swojego syna Piotr. Było bardzo wzruszająco i było cudownie. To były chyba jedne z najpiękniejszych świąt, jakie przeżyłem do tej pory - podkreślił.

"Z dala od paparazzi"

Choć Rafał Królikowski nie chciał zdradzić więcej szczegółów, to potwierdził, że były już prowadzone pierwsze rozmowy na temat ślubu i wesela. Wyjaśnił, że ceremonia odbędzie się w tajemnicy, z dala od paparazzich. To będzie nasze prywatne wesele, wszelkich paparazzi będziemy niestety odsyłali do domu, bo chcemy przeżyć rodzinne, spokojne wesele i ślub - podsumował aktor.