Dorota Gardias bardzo intensywnie pracuje. Oprócz TVN ma też inne zajęcia. Ma agroturystykę, prowadzi eventy, a także śpiewa i planuje cykl podcastów. W nowym wywiadzie poskarżyła się, że ostatnio nie czuje się najlepiej. "To już długo trwa i bardzo mnie męczy" - powiedziała.

Reklama

Walka z rakiem Doroty Gardias

U Doroty Gardias w 2021 roku wykryto nowotwór piersi. Guz został usunięty. Od tamtej pory stale monitoruje swoje zdrowie. Pogodynka w wywiadach mówiła, że bała się, bo ma córkę Hanię, którą opiekuje się naprzemiennie z Piotrem Bukowieckim. Jednak operacja w 2021 roku się udała, choć nie ma oczywiście stuprocentowej gwarancji, że sytuacja się nie powtórzy.

Seria badań Doroty Gardias

W rozmowie Doroty Gardias z "Faktem" zdradziła, że znowu ma problemy ze zdrowiem. Co gorsze, na razie nie może ustalić, co jest tego przyczyną.

"Badam się, chociaż powiem szczerze, że teraz zdrowotnie mam nie najlepszy okres. Miewam bóle głowy, mięśni. To już długo trwa i bardzo mnie męczy, odbiera mi to energię. Zastanawiam się, z czego to wynika. Mam nadzieję, że to nie PESEL. Oczywiście próbuję coś z tym robić, suplementuje się i więcej śpię, bo może wynika to z przemęczenia, stresu. Jestem też w trakcie serii badań, żeby wszystko wykluczyć" - powiedziała Dorota Gardias w rozmowie z "Faktem".