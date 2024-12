Beata Kozidrak 3 grudnia poinformowała o odwołaniu trasy koncertowej "Christmas Time". W oświadczeniu czytaliśmy, że artystka nie wystąpi z powodu choroby. "Prosimy media o uszanowanie prywatności Beaty" - napisano w komunikacie.

Beata Kozidrak ma przerwę do marca

Artystka nie będzie występować aż do marca 2025 r. Nieco później w sieci pojawiły się informacje, że wokalistka ma przebywać w szpitalu. Jeszcze kilka tygodni temu piosenkarka przebywała we Włoszech, gdzie nagrywała teledysk do piosenki "Kochaj mnie znów". Nic nie wskazywało wtedy na nagłą zmianę stanu zdrowia.

Co napisała Katarzyna Pietras?

Fani martwią się o Beata Kozidrak od dawna nie odzywa się w mediach społecznościowych. Córka gwiazdy w sieci opublikowała świąteczne życzenia. Kasia Pietras jest córką Beaty Kozidrak. Poszła w ślady swojej matki i też zajęła się muzyką. 24 grudnia opublikowała zdjęcie, do którego dołączyła kilka słów od siebie.

"Życzę wam wszystkim spokoju i chwili ciszy. Żebyśmy przypomnieli sobie, co jest w życiu najważniejsze" - czytamy.