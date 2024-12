Tomasz Jakubiak, znany polski kucharz i juror programu "MasterChef", zmaga się z rzadkim rodzajem raka, z rakiem dwunastnicy. Jest to jeden z najrzadziej diagnozowanych nowotworów przewodu pokarmowego. W Polsce rozpoznaje się go rocznie u około 200 osób.

Specjalistyczne leczenie w Izraelu

Tomasz Jakubiak przeszedł intensywne leczenie w Polsce, miał m.in. osiem chemioterapii. 2 grudnia wyjechał leczyć się do Izraela, do specjalistycznej kliniki.

Kosztowne leczenie za granicą stało się możliwe dzięki środkom ze zbiórek publicznych. Znajomi, rodzina, a także liczni fani Jakubiaka aktywnie go wspierają. Zebrana kwota sięga już niemal 1,5 miliona złotych, co pozwala na pokrycie kosztów związanych z zaawansowanym leczeniem onkologicznym i pobyt w Izraelu.

Kilka operacji

Po kilku dniach nieobecności w social mediach Tomasz Jakubiak powrócił z nowym nagraniem. Poinformował obserwatorów, że w ostatnich dniach przeszedł kilka operacji i dużo spał. Kucharz przyznał, że nie wyglądał najlepiej i nie chciał niczego nowego nagrywać.

Cześć, głodomory moje kochane. Dawno się nie odzywałem, ale to przez to, że przez ostatni tydzień non stop spałem, miałem dużo operacji, dużo różnych wyzwań i musiałem je pokonać - powiedział.

Jakubiak poinformował, że lekarze w Izraelu robią, co w ich mocy, by go wyleczyć i poprosił fanów o trzymanie za niego kciuków. Trzymajcie kciuki mocno, bo tu w Izraelu coraz bardziej stawiają mnie na nogi - powiedział.