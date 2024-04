Maffashion i Michael Danilczuk zdobyli w 9. odcinku "Tańca z Gwiazdami" 36 punktów i awansowali do finału. O relacji między influencerką a jej tanecznym partnerem spekuluje się od kilku tygodni, kiedy to para zakończyła ogniste tango namiętnym pocałunkiem.

Reklama

Co łączy Julię i Michaela?

W minioną niedzielę podczas półfinału "Tańca z gwiazdami" znowu był pocałunek na koniec tańca. Czy faktycznie jest coś na rzeczy? Czy coś więcej łączy Julię i Michaela?

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

Na pytanie Pudelka.pl Maffashion odpowiedziała, że tak, coś łączy ją z Michaelem - to po prostu przyjaźń. Jak dodała, jest między nimi "dobra energia".

Emocje, adrenalina i pocałunki w "Tańcu z gwiazdami"

A o co chodzi z tymi pocałunkami, które sprawiają pozory zaangażowania uczuciowego?

Jak w takim razie Maffashion skomentowała wspomniane pocałunki? Influencerka wyjaśniła, że emocje na parkiecie są tak silne, iż nie do końca ona i Michael zdają sobie sprawę, jak wypadają przed kamerami.

Pierwszy?! [pocałunek -.red.] Przecież w poprzednich tańcach też były pocałunki. Nie wiem... Był? Nie było, nie... Ale musimy zobaczyć, bo my zawsze po wykonanym tańcu nie wiemy, co zrobiliśmy. Są takie emocje, adrenalina, że dopiero wracamy do domu i następnego dnia sobie odpalamy to, co oglądali widzowie [...] - powiedziała Pudelkowi Maffashion.