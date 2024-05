Julia Kuczyńska, znana "Maffashion" i tancerz Michał Danilczuk występowali razem w "Tańcu z gwiazdami". Doszli do finału i ostatecznie zajęli 3. miejsce. Ich wspólne chwile na scenie i treningach szybko przekształciły się w głębszą relację. Zdarzało się, że taniec kończyli soczystym pocałunkiem. Influencerka stanowczo podkreśla jednak, że łączy ich wyłącznie przyjaźń, która narodziła się z "dobrej energii" między nimi.

Taniec zbliża, to prawda. Mam nadzieję, że to będzie przyjaźń na lata - powiedziała w wywiadzie dla jastrzabpost.pl

Wakacyjne plany Julii Kuczyńskiej i Michała Danilczuka

Okazuje się, że Julia i Michał mają już wspólne plany na nadchodzące lato. Pojadą razem na festiwal muzyczny Open'er, na którym Julia jest stałą bywalczynią. Michał Danilczuk będzie tam pierwszy raz.

"W każdej edycji są wyszukiwane romanse, ale to jest program rozrywkowy. My się wzajemnie wspieramy i dbamy o siebie w programie i przede wszystkim się bardzo lubimy, wspieramy i mamy dobre porozumienie. [...] Jedziemy razem na Open'er, Michael pojedzie pierwszy raz. Planujemy więc z moimi przyjaciółmi dobrze się nim zaopiekować. Na rollercoaster też się wybierzemy. Energylandia będzie grana" - powiedzieli w wywiadzie z portalem ShowNews.

Juror "Tańca z gwiazdami" komentuje

Juror "Tańca z gwiazdami", Tomasz Wygoda tak mówił o Maffashion i Michale Danilczuku: "A to w takim razie jest ten ogień czy to Ewa (Kasprzyk - przyp. red), która miała dużo ognia w sobie, nazywając i dobierając słowa, określiła i skierowała całą rozmowę na tory ognia między Julią i Michałem? Słuchajcie, jeśli jest, to tylko się cieszyć. U nas Polsce jest zimno pół roku, to czym więcej ognia między ludźmi to dobrze. Jeśli chodzi o taniec i to, co robią, to widać, że się czują coraz lepiej. A czy z tego będą dzieci? Zobaczymy" - zdradził w rozmowie z Pudelkiem.