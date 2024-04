Aldona Orman to aktorka znana z "Klanu". To właśnie na planie tego serialu zemdlała i trafiła do szpitala. Okazało się, że pękł jej tętniak. Szybko została poddana operacji i wróciła do zdrowia, ale już niebawem czeka ją kolejna. "Jestem dobrej myśli i czuję się bezpiecznie" - zapewnia Aldona Orman.