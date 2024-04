Agnieszka i Kuba Wesołowscy są ze sobą od prawie dekady. W czerwcu będą świętować 10. rocznicę ślubu. Dwa lat po powiedzeniu sobie sakramentalnego "tak" parze urodziła się córka. Róża będzie mieć teraz rodzeństwo. Żona aktora jest w ciąży.

Kuba Wesołowski po raz drugi zostanie ojcem

Dumna mama właśnie ogłosiła na Instagramie radosną nowinę. Wrzuciła do sieci zdjęcia w błogosławionym stanie. Dodała do nich żartobliwy wpis.

Ostatnio drewniana ściana prysznica w naszej łazience była jakby mniej wypukła - napisała.

W komentarzach posypały się gratulacje. Wśród osób, które zamieściły posty byli Anna Wendzikowska, Olivier Janiak, czy Aleksandra Grysz.

Nie obyło się jednak bez uszczypliwości. Internautka zauważyła, że dzieci Kuby i Agnieszki będzie dzielić osiem lat. "To duża różnica... i to, i to jedynakiem" - napisała.

Życie - odpowiedziała krótko i zwięźle Agnieszka.